Familias vulnerables y madres autónomas cumplirán el sueño de tener casa propia en Michoacán

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2026.- El Programa de Vivienda para el Bienestar impulsa en Michoacán la construcción de 83 mil 200 nuevas viviendas, una estrategia que brinda oportunidades a quienes durante años han enfrentado mayores obstáculos para acceder a una vivienda, especialmente madres autónomas y personas sin acceso a créditos habitacionales, además de jóvenes, personas adultas mayores, con discapacidad y población indígena y afrodescendiente.

A través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, esta política pública permitirá a miles de familias acceder por primera vez a un patrimonio propio, garantizando certeza jurídica y brindando seguridad para su futuro y mejores condiciones de vida, informó el director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), David Soto Quizamán.

La meta estatal contempla la construcción de 50 mil viviendas para derechohabientes a través del Infonavit y 10 mil mediante el Fovissste. Asimismo, se proyectan 23 mil 200 acciones de vivienda a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) destinadas a personas sin seguridad social, lo que sumará una inversión superior a los 53 mil millones de pesos.

Respecto a este último esquema, a 17 meses de la firma del acuerdo de colaboración entre los gobiernos federal y estatal, ya se han convenido 21 predios con 19 ayuntamientos. Esto permitirá la construcción de 8 mil 141 viviendas, con una inversión de 4 mil 885.2 millones de pesos.

El titular del IVEM señaló que el acceso a una vivienda adecuada no solo representa un patrimonio para las familias, sino también la certeza jurídica sobre su hogar, brindando seguridad, estabilidad y mejores oportunidades para su desarrollo. Además, contribuye a reducir el rezago habitacional y a impulsar comunidades más ordenadas e incluyentes en beneficio de las y los michoacanos.