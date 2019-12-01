Familias de 10 municipios podrán abrazar de nuevo a sus seres queridos en EE. UU.

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- La Secretaría del Migrante de Michoacán entregó 90 visas americanas del programa de Reencuentro Familiar (Refami), así como más de 200 tarjetas del programa Orgullo Migrante durante una jornada regional de atención en Morelia.

El evento contó con la presencia del subsecretario de Gobierno, Juan Manzo, así como de las y los presidentes municipales de Madero, Salvador Escalante y Zacapu, entre otros, lo que refuerza el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno en favor de las y los migrantes.

Durante la jornada, se beneficiaron familias provenientes de municipios como Morelia, Erongarícuaro, Zinapécuaro, Huandacareo, Salvador Escalante, Cuitzeo, Madero, Zacapu, Tacámbaro, entre otros, quienes ahora podrán reencontrarse con sus seres queridos en Estados Unidos, luego de años de separación.

Asimismo, se destacó que, si bien existe un respeto pleno a las políticas internas de cada nación, el Gobierno de Michoacán mantiene su compromiso de acompañar, respaldar y defender a las y los migrantes michoacanos.

El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que estas jornadas regionales permiten avanzar en la construcción de un gobierno cercano. “En Michoacán hemos decidido estar del lado de las y los migrantes que son heroínas y héroes, ya que nunca han dejado de ver por sus familias. Por eso hoy tienen en su gobierno un aliado que los respalda aquí y más allá de nuestras fronteras”, afirmó el funcionario.

Finalmente, se reiteró que la Secretaría del Migrante continuará fortaleciendo estrategias y programas que garanticen el bienestar de las familias migrantes, promoviendo el reencuentro, la identidad y el reconocimiento de quienes representan con orgullo a Michoacán en el mundo.