Familiares y amigos piden ayuda para localizar a Eduardo Ramiro Sandoval Silva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 16:41:35

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- Entre la incertidumbre y la esperanza, familiares y amigos de Eduardo Ramiro Sandoval Silva, de 36 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que se le perdiera contacto desde la noche del pasado 15 de marzo.

De acuerdo con la información disponible, la última comunicación con Eduardo Ramiro ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando informó que se encontraba en el municipio de Múgica; desde entonces no se ha tenido noticia de él.

El hombre es de nacionalidad mexicana, de Michoacán, mide aproximadamente 1.75 metros, pesa cerca de 93 kilogramos y tiene complexión robusta, piel moreno claro, cabello corto, lacio y color castaño, así como ojos cafés.

Como señas particulares, cuenta con un tatuaje en la muñeca derecha con la imagen de una llave de aproximadamente 5 centímetros, además de otro tatuaje con letras en tinta negra en la zona del tríceps.

Sus familiares temen por su integridad, por lo que reiteran el llamado a la población para brindar cualquier información que pueda contribuir a su pronta localización.

Para aportar datos, se encuentra disponible el número telefónico 800 614 2323 de la Fiscalía General del Estado.