Falta de sensibilidad del Gobierno federal propició el regreso del sarampión: Leonor Mejía

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- La diputada Leonor Mejía Barraza lamentó que la falta de sensibilidad de la anterior Administración Federal haya propiciado el regreso de una enfermedad que debería estar erradicada, como el sarampión.

Subrayó que resulta profundamente doloroso observar cifras nacionales que superan los 7 mil casos, tratándose de un virus altamente contagioso que incluso puede llegar a ser mortal.

Advirtió que la crisis de sarampión que hoy enfrenta el país no es un hecho aislado ni fortuito, sino el reflejo de la desatención y de la reducción de campañas y programas de vacunación tanto del anterior como del actual Gobierno Federal, lo que ha dejado en situación de vulnerabilidad a miles de niñas y niños en distintas regiones del país. Esta omisión, señaló, vulnera de manera directa el principio del interés superior de la niñez, que debería ser el eje de toda política pública.

En el caso de Querétaro, reconoció la información emitida por la Secretaría de Salud, la cual ha informado que en lo que va del primer mes del año se han registrado tres casos de sarampión en la entidad, donde dos de ellos se contagiaron fuera de la misma, uno confirmado en el municipio de San Joaquín.

Precisó que los 12 casos reportados durante el año pasado se concentraron en los municipios de Tequisquiapan, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra y Querétaro, y que no estuvieron asociados a cadenas de transmisión del virus.

Detalló que estos datos no deben llevar a la complacencia, ya que la prevención es clave para evitar brotes futuros. Recordó que la Organización Mundial de la Salud establece que, para erradicar la transmisión del sarampión, es indispensable alcanzar y mantener una cobertura de vacunación superior al 95 % de la población, porcentaje que México no ha logrado sostener en los últimos años.

Señaló que, mientras se ha priorizado el gasto público en obras de alto costo sin resultados claros, se han desatendido áreas fundamentales como la salud, afectando directamente a las familias mexicanas y poniendo en riesgo la protección de la infancia.

Llamó a la ciudadanía a revisar su esquema básico de vacunación, verificar que cuenten con las dos dosis contra el sarampión, y en caso de faltar alguna, acudir a las unidades de salud para completarlo.

Expresó su confianza en la bancada del PAN en el Congreso de la Unión para impulsar que en el Presupuesto de Egresos del próximo año se contemple una partida específica para fortalecer los programas de vacunación en todo el país, garantizando que la salud y los derechos de las niñas y los niños vuelvan a ser una prioridad nacional.