Falta de personal atrasa inspección de concesiones en Querétaro: José Gerardo Sinecio 

Querétaro, Querétaro, a 14 de abril de 2026.- El director de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro, José Gerardo Sinecio Ríos, informó que en la entidad no se cuenta con el personal suficiente para verificar cuántas concesiones existen, y sobre todo para tener un registro de cuántas de ellas pudieran ser suspendidas por hacer una indebida de la misma.

Reconoció que únicamente se cuenta con inspectores en la entidad, lo cual ha retrasado los trabajos, aunque este personal trabaja de forma permanente en revisiones, supervisiones e inspecciones permanentes en lo largo y ancho del estado.

“Pareciera que a veces se aplaza un poco el tema de las inspecciones, pero en realidad tenemos cuatro inspectores para el estado de Querétaro, entonces es un reto poder coordinar los esfuerzos de estos cuatro inspectores para poder hacer la mayor cantidad de inspecciones en el menor tiempo posible”, dijo.

Reconoció tener conexiones políticas en Querétaro, pero afirmó que, desde que asumió el cargo en la Conagua, no ha tenido ninguna reunión con la familia Calzada, que en días pasados habría sido señalada de tener concesiones de pozos de agua.

“Ninguna persona es apolítica, pero desde que yo tomé posesión de Conagua tengo el deber institucional de manejarme con total imparcialidad, honradez y ética profesional, más allá de si yo pudiera o no tener vinculación política con algunos personajes en Querétaro, yo me debo a las leyes y a los códigos de Conagua”.

De igual manera, aseguró que se tienen reportes de extracción ilegal de agua, pero se están calendarizando, aunque la falta de personal es “un área de oportunidad”, para cumplir la responsabilidad que tienen.