Falta de atención de la Federación obliga a campesinos y transportistas a bloquear carreteras: Armando Tejeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 11:00:38
Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2025.- Ante la falta de respuestas del Gobierno Federal a las solicitudes plateadas por agricultores y transportistas, retomaron los cierres carreteros y bloqueos en distintos puntos del país, a la espera de ser atendidos de manera urgente, indicó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN). 

Tras el anuncio del cierre de las carreteras, la toma de aduanas en frontera norte y el bloqueo de industrias, Tejeda Cid advirtió que la afectación económica y logística, que estas acciones conllevan, son únicamente responsabilidad de la Federación que es omisa ante las necesidades de los sectores que sostienen la economía nacional.

“Los campesinos y transportistas solo piden garantías para poder trabajar de manera honesta, quieren programas de apoyo que les permitan fortalecer su producción, precios justos; requieren condiciones de seguridad, sin asaltos, ni extorsiones. Es indispensable que la Federación asuma la responsabilidad de escuchar y atender a estos sectores fundamentales para la economía de nuestro país”. 

Tejeda Cid refirió que estas acciones son resultado del hartazgo y la falta de atención por parte de la autoridad, por lo que señaló que es urgente destinar mayor recurso para la atención del campo mexicano, con programas de semillas, fertilizantes, créditos, seguros agrícolas, abasto de agua, caminos saca cosechas; además de garantizar condiciones de seguridad en todas las rutas y zonas productivas.

El legislador panista hizo un llamado a la Federación para que atienda de manera inmediata a agricultores y transportistas; quienes mueven mercancía indispensable para actividades cotidianas, transportan a las personas y alimentan a la población.

Noventa Grados
