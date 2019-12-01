Fallece elemento herida tras disturbios del domingo; donará sus órganos, afirma gobernador de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la noche del lunes falleció uno de los 15 elementos que resultaron lesionados durante los disturbios y ataques contra bases militares y de la Policía estatal, ocurridos el domingo tras el abatimiento de un líder criminal de la región de Jalisco.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal detalló que se trata de una mujer integrante de la Guardia Civil, quien perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas en los hechos. Destacó que, por decisión de sus familiares, sus órganos serán donados, acción que calificó como un gesto de gran generosidad en medio del dolor.

Explicó que los otros 14 elementos continúan recibiendo atención médica especializada; algunos fueron trasladados a hospitales en Guadalajara, mientras que otros permanecen en Irapuato, debido a que entre los lesionados hay militares y personal de la Guardia Nacional.

Ramírez Bedolla aseguró que ha dado seguimiento puntual al estado de salud de los heridos y reiteró su reconocimiento a las fuerzas de seguridad por su actuación para contener la violencia registrada en la entidad, subrayando su compromiso y valentía frente a los ataques.