Fabiola Alanís y Omar García Harfuch fortalecen mecanismos de coordinación para el cumplimiento del Plan Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 17:07:59

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, con el objetivo de consolidar los mecanismos de colaboración con la federación para garantizar el avance ordenado y eficaz del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante el encuentro, se revisaron los primeros resultados del despliegue federal en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como las acciones vinculadas a inteligencia, investigación, fortalecimiento institucional y acompañamiento a los sectores productivos.

Ambas partes coincidieron en que el seguimiento puntual y la coordinación interinstitucional serán determinantes para consolidar una estrategia de seguridad con enfoque territorial y de justicia social.

Fabiola Alanís subrayó que el Plan Michoacán representa una oportunidad integral, impulsada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuyo propósito central es restablecer condiciones de seguridad, certidumbre y cohesión comunitaria en beneficio de las y los michoacanos.

“Buscaremos consensos con todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo para garantizar el soporte normativo, presupuestal y de supervisión que permita su correcta implementación”, señaló.

En este marco, la diputada informó que asumirá tareas específicas para contribuir al cumplimiento del Plan, entre ellas el seguimiento legislativo de las reformas en materia de seguridad y procuración de justicia, la vigilancia de la aplicación de recursos asignados y la articulación con autoridades municipales para asegurar que las acciones lleguen con oportunidad a todas las regiones del estado.

Estas responsabilidades —explicó— se llevarán a cabo con estricto apego institucional y en coordinación con las autoridades competentes.

Tanto Fabiola Alanís como Omar García Harfuch reiteraron la importancia de mantener una comunicación permanente entre los tres órdenes de gobierno, con el fin de dar continuidad al fortalecimiento operativo, al despliegue en zonas prioritarias y al acompañamiento a comunidades y sectores productivos. La diputada refrendó su compromiso con la presidenta de la República y con el pueblo de Michoacán, para avanzar hacia condiciones de paz, justicia y bienestar.