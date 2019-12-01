Fabiola Alanís: Visión municipalista, clave en el humanismo mexicano de la 4T

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 20:03:11

Tuxpan, Michoacán; a 14 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís participó en la inauguración del tradicional Carnaval de la Flor en Tuxpan, una de las celebraciones más representativas de la región oriente del estado, que año con año reúne a cientos de productores, artesanos, comerciantes y familias en torno a la riqueza cultural y productiva del municipio.

La legisladora agradeció la invitación del presidente municipal David López Flores, destacando la relevancia de este tipo de festividades para preservar las tradiciones, fortalecer el tejido social y detonar la economía local.

“Somos un proyecto humanista en el que es fundamental el municipalismo, la cercanía y compromiso con la gente, como lo ha enfatizado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y me siento feliz de regresar a mi tierra a estacelebración que honra nuestras raíces, nuestra vocación productiva y la convivencia comunitaria”, expresó.

El Carnaval de la Flor se ha consolidado como una plataforma de impulso para la actividad florícola de la región, reconocida por la producción de cempasúchil, nube, terciopelo, nochebuena y diversas flores ornamentales que abastecen mercados estatales y nacionales, especialmente en temporadas festivas.

Durante el festival participan decenas de productores y comerciantes locales, se instalan corredores florales y artesanales, se promueve la gastronomía y cultura regional y se genera derrama económica para familias dedicadas al cultivo, corte, transporte y venta de flor.

Fabiola Alanís subrayó que detrás de cada arreglo floral hay cadenas de trabajo comunitario que incluyen jornaleros, floricultores, transportistas y comerciantes.

“Hablar de la flor es hablar del esfuerzo de cientos de manos trabajadoras que hacen florecer la economía desde lo local”, señaló.

La diputada destacó que estas celebraciones también son espacios de encuentro intergeneracional, donde se transmiten saberes, oficios y tradiciones que fortalecen el orgullo de pertenencia.

Reconoció además el trabajo del gobierno municipal por impulsar eventos que combinan cultura, turismo y desarrollo económico.

“Cuando se apoya a las comunidades productoras, se construye la paz, se fomentan el arraigo y el bienestar”, afirmó.