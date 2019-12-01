Fabiola Alanís: Se priorizará infraestructura en 2026 para consolidar la transformación en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2025.-Fabiola Alanís afirmó que, en el análisis y dictamen del Presupuesto de Egresos 2026, se dará prioridad a la cartera de infraestructura estratégica presentada por el Ejecutivo estatal, con el objetivo de impulsar el desarrollo regional, mejorar la calidad de vida de las familias y consolidar el proceso de transformación que vive la entidad, como lo hizo el año anterior la actual legislatura.

La diputada de Morena destacó que la propuesta del Ejecutivo contiene proyectos clave para fortalecer la conectividad, modernizar servicios públicos, detonar economías locales y garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todas las regiones del estado, particularmente a aquellas que históricamente han enfrentado rezagos.

Entre las líneas prioritarias del Presupuesto 2026 se encuentra la ampliación y rehabilitación de infraestructura carretera, obras hidráulicas para garantizar abasto y manejo eficiente del agua, construcción y mejoramiento de espacios educativos, entre otras obras.

Fabiola Alanís informó que, en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación, el presupuesto será revisado con una visión social, austera y responsable, asegurando que cada peso se traduzca en obras que generen bienestar, seguridad y oportunidades para las familias michoacanas.

“Respaldar la propuesta del Ejecutivo implica acelerar la transformación, cerrar brechas y atender de manera directa las necesidades más sentidas de la población. La infraestructura es la base del desarrollo y una herramienta indispensable para construir un estado más justo, competitivo y en paz”, afirmaron.

Finalmente, precisó que el proceso de análisis legislativo se realizará con apertura, transparencia y diálogo permanente con los distintos sectores, para asegurar que el Presupuesto 2026 responda a las prioridades del pueblo de Michoacán y consolide un rumbo de estabilidad, crecimiento y justicia social.