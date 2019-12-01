Fabiola Alanís: Se estableció una mesa de trabajo permanente entre Congreso y productores de maíz

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre del 2025.- Tras coincidir con el lema "Sin maíz no hay país", la diputada Fabiola Alanís anunció el establecimiento de una mesa de trabajo permanente entre el Congreso de Michoacán y los productores estatales de este grano fundamental para la alimentación nacional.

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 76 Legislatura se reunieron con representantes de este sector agrícola, donde la presidenta de la Jucopo, Fabiola Alanís, propuso que este tipo de ejercicios no terminarán hasta avanzar en sus demandas, por lo que se estableció el 27 de noviembre próximo como la siguiente fecha de encuentro.

A decir de la legisladora: "Necesitamos una mesa permanente en la podamos ir avanzando con ustedes, en temas de presupuestos, en fungir como enlaces con las personas responsables de las instituciones a nivel federal que pudieran apoyarnos y en comentar con el gobernador el tema de que es insuficiente el precio de garantía que se les ha ofrecido y que todavía se les debe del año pasado".

También, consideró importante aprovechar los recursos que están anunciados para el campo mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyos esfuerzos se suman a algunos programas ya existentes, como es Sembrando Vida, el cual ha funcionado de manera eficiente en algunas regiones de la entidad.

Fabiola Alanís citó a la Presidenta Claudia Sheinbaum para reconocer que "nos falta mucho por hacer en el campo y para avanzar es importante la autocrítica. Estamos con ustedes y sus causas, porque también son las nuestras, porque sin maíz no hay país, eso sí hay que tenerlo muy claro".

Coincidió en que se tiene que mejorar la distribución de los ingresos del campo, ya que entre los intermediarios y los bajos precios se genera una escalada de prejuicios para las y los productores, pero también para las y los jornaleros agrícolas: "Aquí viene el tema de la desprotección social, porque de todas las personas afiliadas al Seguro Social apenas 5 de cada 100 son trabajadoras y trabajadores del campo, entonces, se va en cadena y se multiplica por generaciones la pobreza".

Finalmente, Fabiola Alanís puntualizó que Michoacán es un estado que produce lo suficiente para que toda la gente viva en buenas condiciones, por lo que no es congruente con la cifra que indica que hay 300 mil personas que viven en pobreza extrema, de las cuales 200 mil son jornaleras y jornaleros agrícolas, por lo que invitó a actuar en consecuencia.