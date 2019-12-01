Fabiola Alanís se consolida como la mujer más reconocida de Morena rumbo a 2027: encuesta De las Heras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 09:51:25

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- Un estudio de opinión de la casa encuestadora De las Heras Demotecnia perfila a Fabiola Alanís como la figura femenina más reconocida y mejor posicionada dentro de Morena rumbo a la contienda por la gubernatura de Michoacán en 2027.

De acuerdo con los resultados del estudio, Fabiola Alanís aparece en primer lugar entre las mujeres del movimiento, con 7.0% de reconocimiento, superando a Gaby Molina, quien registra 6.1%, y a Gladyz Butanda, con 2.9%.

Especialistas consultados señalan que el resultado es consecuencia de la trayectoria de Fabiola Alanís como referente del movimiento de la Cuarta Transformación y la izquierda en Michoacán, su rol preponderante en la agenda de derechos de las mujeres y su excelente labor legislativa.

En términos políticos, la encuesta también muestra que la disputa por el posicionamiento femenino dentro de Morena comienza a perfilarse, y que Fabiola Alanís aparece como la figura con mayor viabilidad inicial dentro de ese bloque.

Otro dato relevante es que Michoacán no ha sido gobernado por una mujer y la acción afirmativa obliga a los partidos políticos a proponer mujeres en las entidades en donde son más competitivos.

En ese escenario, la presencia de Fabiola Alanís en el primer lugar entre las mujeres de Morena confirma que su perfil comienza a consolidarse como uno de los referentes del proyecto rumbo a la próxima sucesión estatal.