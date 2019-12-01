Fabiola Alanís respalda operativo del Gabinete de Seguridad y la estrategia de atención a las causas

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís expresó su reconocimiento al trabajo realizado por las instituciones federales y estatales que participaron en el operativo del Gabinete de Seguridad este domingo, destacando la respuesta inmediata coordinada para proteger a la población y restablecer la paz en Michoacán.



“Reconozco el trabajo de las instituciones federales y estatales que respondieron de inmediato para proteger a la población y que continúan trabajando para restablecer la paz y la tranquilidad en el país”, señaló.



La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán subrayó que, ante hechos de alto impacto en entidades vecinas, para Michoacán lo esencial es mantener una coordinación permanente y efectiva entre las instituciones estatales y federales, como se ha venido haciendo en los últimos años.



“En nuestro estado, lo fundamental es fortalecer la coordinación para prevenir riesgos y asegurar que cualquier hecho ocurrido en otra entidad no afecte la tranquilidad de las y los michoacanos”, afirmó.



Fabiola Alanís reconoció el trabajo conjunto del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedolla y la Fiscalía General del Estado al frente de la cual está Carlos Torres Piña, al reiterar que la posición institucional es clara: acompañar y respaldar el trabajo que se está realizando en materia de seguridad.



Finalmente, reiteró su respaldo a la estrategia integral de seguridad del Gobierno de México, basada en la atención a las causas, la coordinación interinstitucional, el uso de inteligencia y el principio de cero impunidad.