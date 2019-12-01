Fabiola Alanís: próximo 28 de febrero, primer pago de Beca Universal Gertrudis Bocanegra

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- La diputada local Fabiola Alanís destacó el avance en la entrega de tarjetas de la Beca Universal Gertrudis Bocanegra, uno de los ejes centrales del Plan Michoacán en materia educativa, a la que pueden acceder más 80 mil jóvenes que cursan el nivel superior en instituciones públicas del estado, cuyo primer pago se realizará el próximo 28 de febrero.



La legisladora subrayó que se trata de una beca exclusiva para Michoacán, diseñada para apoyar el transporte de las y los estudiantes, con un monto de 1,900 pesos bimestrales por alumno durante el año escolar, como parte del plan por la Paz y la Justicia.



“Estamos hablando de un apoyo directo que reconoce el esfuerzo de nuestras juventudes y que les ayuda a mantenerse en las aulas. Muchas y muchos estudiantes recorren largas distancias para poder continuar sus estudios, y este respaldo hace la diferencia”, señaló.



Fabiola Alanís resaltó que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha destinado una inversión superior a los 400 millones de pesos para garantizar este derecho social a las y los jóvenes michoacanos.



Informó que hasta este mes de febrero se han inscrito más de 44 mil estudiantes para recibir el apoyo y que ya iniciaron las asambleas en universidades, tecnológicos y politécnicos para la entrega de las primeras tarjetas, en las que en los próximos días se estará depositando el primer recurso.



Asimismo, precisó que para quienes aún no se han registrado, antes del siguiente ciclo escolar se abrirá nuevamente la convocatoria de inscripción en línea para que más jóvenes puedan acceder a este beneficio.



La diputada enfatizó que este programa es especialmente relevante, ya que solo en 21 de los 113 municipios de Michoacán existen instituciones de educación superior, lo que obliga a miles de estudiantes a trasladarse diariamente a otras localidades para continuar su formación profesional.



“Apoyar el transporte es apoyar la permanencia escolar. Es evitar la deserción y abrir oportunidades. Invertir en educación es invertir en el futuro de Michoacán”, concluyó.