Fabiola Alanís: Presencia de Harfuch, señal contundente del respaldo federal a Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 10:33:42
Morelia, Mich., a 28 de octubre de 2025.- La legisladora Fabiola Alanís celebró la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, a Michoacán para atender el delito de extorsión, porque es una señal clara de que el tema de la seguridad en el estado está en la agenda nacional y es prioritario para el gobierno federal. 

Fabiola Alanís expuso que la presencia del funcionario federal este día en la entidad, para reunirse con autoridades estatales y locales, busca actuar con decisión frente a una problemática que ha afectado profundamente a productores, comerciantes y familias enteras. 

"En Michoacán entendemos que este reto es compartido y que requiere del esfuerzo y colaboración de los tres niveles de gobierno, trabajar con un mismo propósito y sin protagonismos, porque la extorsión no solo golpea la economía, también erosiona la confianza, el ánimo y la paz de nuestras comunidades", afirmó.

La diputada se declaró convencida de que es urgente blindar a quienes todos los días trabajan la tierra, sostienen la producción agrícola y generan empleo: "Ningún productor debería temer por su vida o la de su familia al intentar sacar adelante su cosecha, el reto es enorme, pero no imposible si hay colaboración y compromiso". 

Fabiola Alanís puntualizó que la seguridad no se construye solo con operativos, sino que también con justicia, con oportunidades de desarrollo para las y los jovenes, y con la presencia constante del Estado en todos los rincones del territorio.

Por eso, agregó: "Confíanos en que la visita del secretario Omar García Harfuch será el inicio de una etapa donde las soluciones sean duraderas, donde los acuerdos se cumplan y donde podamos, entre todos, seguir construyendo la paz que Michoacán merece“.

Concluyó con un agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por no dejar solo a Michoacán y demostrar, con hechos, que nos tiene muy presente.

