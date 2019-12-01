Fabiola Alanís: Plan Michoacán da resultados históricos; la entidad salió del top ten nacional de homicidios

Morelia, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Michoacán cerró diciembre fuera del grupo de las diez entidades con mayor incidencia de homicidio doloso en el país y se ubicó en el lugar 11 a nivel nacional, de acuerdo con los datos oficiales presentados este jueves en la mañanera del pueblo, informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís.

La legisladora destacó que este resultado confirma que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia está funcionando, al tratarse de una tendencia sostenida a la baja que permitió al estado salir del llamado “top ten” de violencia homicida, un hecho relevante en el contexto nacional.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diciembre de 2025 fue el mes con menor número de homicidios dolosos en todo el país en la última década, con una reducción cercana al 40 por ciento en comparación con diciembre de 2024.

En ese escenario, Michoacán mostró un comportamiento favorable que refleja el impacto de la estrategia integral de seguridad impulsada desde el gobierno federal y estatal.

“Salir del top ten nacional no es un dato menor: es una señal clara de que cuando se atienden las causas, se fortalece la coordinación institucional y se actúa con responsabilidad, los resultados llegan. Reitero, aun queda muchísimo trabajo por delante. Pero el Plan Michoacán está dando resultados concretos en beneficio de la tranquilidad de las familias”, afirmó Fabiola Alanís.

La diputada de MORENA subrayó que estos avances se explican por una política de seguridad con enfoque social, que combina acciones de prevención, fortalecimiento institucional, inversión social y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el acompañamiento del gobierno estatal.

Fabiola Alanís reiteró que el Poder Legislativo de Michoacán seguirá siendo un aliado estratégico en esta ruta, al acompañar el Plan Michoacán mediante un marco normativo responsable, la aprobación de presupuestos con prioridad en seguridad, justicia y desarrollo social, y el seguimiento permanente de las políticas públicas orientadas a la construcción de la paz.

“Desde el Congreso hemos asumido nuestro papel como garantes de esta transformación: acompañamos, respaldamos y fortalecemos una estrategia que pone al centro la vida, la paz y el bienestar del pueblo de Michoacán”, sostuvo.

Finalmente, la legisladora enfatizó que estos resultados alientan a redoblar esfuerzos y a no bajar la guardia: "La reducción de la violencia demuestra que vamos por el camino correcto. La paz se construye todos los días, con resultados, con coordinación y con justicia social”, concluyó.