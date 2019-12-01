Fabiola Alanís: Morena fortalece organización territorial en Morelia para consolidar segundo piso de la 4T

Fabiola Alanís: Morena fortalece organización territorial en Morelia para consolidar segundo piso de la 4T
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 19:28:36
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Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- La diputada Fabiola Alanís participó en la instalación del Consejo Municipal en Defensa de la Transformación, con el objetivo de fortalecer la organización territorial y consolidar el proyecto que dio origen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante el encuentro, Fabiola Alanís destacó que la fuerza de Morena radica en sus bases, en quienes construyeron desde abajo un proyecto político con principios claros y compromiso social.

“Con la fuerza de quienes dieron origen a este movimiento, seguimos organizándonos para cuidar y fortalecer el proyecto que nació desde el pueblo. Nuestra guía es la honestidad y el amor por Michoacán”, expresó.

La legisladora subrayó que la instalación de este Consejo representa un paso firme para consolidar la participación activa de la militancia y garantizar que los principios de la Cuarta Transformación se mantengan vigentes en cada municipio.

Asimismo, reconoció el papel fundamental de las y los fundadores, quienes han sido pilares en la construcción de un movimiento que hoy gobierna con un enfoque social, priorizando a quienes más lo necesitan.

“El momento que vive el país y nuestro estado exige organización, unidad y convicción. No podemos perder de vista el origen de nuestro movimiento ni el compromiso que tenemos con el pueblo”, señaló.

Fabiola Alanís reiteró que desde Michoacán se continuará trabajando en la defensa de la transformación, fortaleciendo la estructura territorial y promoviendo la participación ciudadana como eje central del proyecto.

Finalmente, hizo un llamado a mantener la unidad y seguir construyendo un movimiento sólido, cercano a la gente y con rumbo claro hacia el bienestar colectivo.

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