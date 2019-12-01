Fabiola Alanís: Michoacán tendrá en 2026 un presupuesto que atiende las causas y respalda la transformación

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, afirmó que con la aprobación del Presupuesto 2026 —por un monto cercano a 108 mil millones de pesos— el Poder Legislativo vuelve a cumplirle a las y los michoacanos al avalar un paquete económico responsable, social y orientado a atender las causas profundas de la violencia y la desigualdad.

Fabiola Alanís destacó que la mayoría legislativa actuó con visión de Estado al respetar la propuesta enviada por el Ejecutivo, reconociendo que el plan de inversión planteado por el Gobierno de Michoacán está alineado con la ruta nacional de transformación impulsada por la Presidenta de la República.

“Este presupuesto prioriza a quienes históricamente fueron relegados: las comunidades rurales, las mujeres, las y los jóvenes, y las familias que necesitan oportunidades reales de bienestar. Aquí no hay simulación, estamos invirtiendo donde se generan las condiciones para la paz y la justicia social.”

La legisladora subrayó que el Presupuesto 2026 pone el acento en la infraestructura social, la seguridad, la educación, el agua, la salud y el desarrollo regional, elementos que forman parte del Plan Michoacán y que buscan atacar los factores estructurales que propician la marginación y la violencia.

Añadió que esta decisión es muestra clara de la responsabilidad del Congreso y de la madurez política con la que la 4T conduce la vida pública del estado:

“La gente espera resultados, y hoy el Congreso de Michoacán demuestra que está a la altura del momento histórico. Estamos dando certeza financiera y fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a las necesidades más urgentes de nuestro pueblo.”

Finalmente, Fabiola Alanís aseguró que el ejercicio del presupuesto será vigilado y deberá traducirse en obras, programas y políticas públicas que mejoren la vida cotidiana de la gente: “Michoacán necesita paz y desarrollo; este presupuesto es un paso decisivo para lograrlo”.