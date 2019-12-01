Fabiola Alanís llama a fortalecer la unidad de Morena en Michoacán y respaldar el trabajo territorial

Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Fortalecer la unidad, cuidar a los liderazgos del movimiento y mantener el trabajo territorial son tareas fundamentales para consolidar a Morena en Michoacán, afirmó Fabiola Alanís, quien llamó a privilegiar el diálogo, el respeto a la pluralidad y la construcción de acuerdos por encima de cualquier diferencia.

La morenista señaló que, a nivel nacional, se han consolidado esfuerzos de integración entre los distintos equipos del movimiento en las 17 entidades federativas donde se desarrolla esta dinámica de organización, por lo que Michoacán debe avanzar en la misma dirección.

“Tenemos la obligación de cuidar a cada una y cada uno de nuestros dirigentes; de fortalecer y respetar a los activos del movimiento. La pluralidad es parte de nuestra fuerza y debemos respetar las decisiones que, en lo individual, tomen las y los militantes y quienes participan de manera relevante en la vida política de Morena”, expresó.

Fabiola Alanís sostuvo que el respeto a las decisiones personales debe coexistir con una responsabilidad colectiva: evitar que se detenga la organización territorial y continuar fortaleciendo la presencia del movimiento en todos los municipios de Michoacán.

En ese sentido, afirmó que acompaña el esfuerzo de unidad y consolidación territorial que impulsa el

coordinador estatal en Defensa de la Transformación, Carlos Torres Piña, al considerar que la suma de liderazgos, estructuras y capacidades es fundamental para fortalecer a Morena.

“Lo importante es que sigamos trabajando, que no se detenga la organización y que pongamos por delante lo que nos une. La fortaleza de Morena está en su gente, en sus liderazgos y en su capacidad para construir un proyecto colectivo”, sostuvo.

La diputada manifestó su confianza en que Morena cuenta con condiciones para refrendar la mayoría política que representa en Michoacán, al señalar que el movimiento

mantiene una agenda vinculada con las demandas sociales y con los resultados de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de la transformación.

Destacó el respaldo del Gobierno de México a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y de los programas sociales, así como los avances en materia de reducción de la pobreza, recuperación del salario y mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores.

“Estoy absolutamente convencida de que Michoacán puede refrendar su confianza en la transformación. Hay un proyecto que ha puesto en el centro a la gente y que ha

generado resultados. El pueblo de Michoacán es un pueblo sabio y sabrá valorar esta nueva etapa”, afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que la unidad no significa uniformidad, sino capacidad para reconocer la pluralidad, respetar a quienes integran el movimiento y mantener una ruta común:

“Morena debe cuidar a su gente, fortalecer su organización y seguir trabajando en territorio. Estoy

convencida de que, con unidad, respeto y compromiso con el pueblo, tendremos condiciones para refrendar nuestro proyecto en 2027”, concluyó.