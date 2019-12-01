Fabiola Alanís: Ley antiextorsión fortalece la lucha contra este delito

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Fabiola Alanís celebró la aprobación en el Senado de la Ley General contra la Extorsión, una herramienta largamente esperada para combatir uno de los delitos que más daño han causado a la economía familiar, al campo y al tejido productivo del país.

“Esta decisión del Senado representa un paso histórico para proteger a las y los mexicanos. La extorsión no sólo roba ingresos: roba tranquilidad, esperanza y proyectos de vida. Era urgente actuar con firmeza, y hoy se da una señal clara de que el Estado no permitirá más abusos”, afirmó.

La legisladora reconoció que Michoacán ha sido un referente nacional en esta agenda, al convertirse en el primer estado del país con una ley específica para tipificar la extorsión y perseguirla de oficio.



“Michoacán abrió camino con una ley pionera. Esa experiencia —y la voz de las víctimas— ayudó a construir el nuevo marco nacional. Podemos decir con claridad que nuestro estado contribuyó directamente a este avance para todo México”, señaló.

Fabiola Alanís destacó que este esfuerzo legislativo fortalecerá el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta de la República, al brindar mayores herramientas jurídicas para detener a grupos delictivos, proteger a productores agrícolas, blindar cadenas de valor y devolver tranquilidad a comunidades enteras.

“La extorsión ha sido uno de los golpes más duros contra nuestro campo y nuestra economía. Con esta nueva ley, el Estado tiene más capacidades para impedirlo, sancionarlo y romper estas cadenas de violencia. Esto abona directamente a la estrategia de seguridad en Michoacán y refuerza la coordinación con la federación”, explicó.

Finalmente, Fabiola Alanís afirmó que este avance es una muestra más de que el país está entrando en una etapa de fortalecimiento institucional y justicia. “La transformación también se construye desde las leyes. Hoy México cuenta con un instrumento más fuerte para proteger a su gente. Y desde Michoacán seguiremos trabajando para que la paz y la seguridad sean derechos garantizados, no aspiraciones pendientes.”