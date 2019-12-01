Fabiola Alanís: Invertir en educación es construir la paz que Michoacán necesita

Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que la educación es el eje más poderoso para la construcción de la paz duradera en Michoacán, al destacar que el Plan Michoacán impulsa una inversión histórica en espacios educativos, ampliación de cobertura y fortalecimiento de oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Derivado de la reciente visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán, la legisladora subrayó que la creación de casi 30 mil nuevos lugares educativos, así como la construcción y rehabilitación de planteles en diversas regiones del estado, responde a una visión integral que atiende las causas profundas de la violencia.

“La paz no se decreta, se construye. Y se construye cuando una niña puede ir a la escuela, cuando un joven tiene opciones para estudiar y desarrollarse, y cuando el Estado acompaña sus sueños con políticas públicas reales”, señaló.

Fabiola Alanís reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con una estrategia de seguridad que pone al centro la educación, la prevención y el bienestar social, y aseguró que desde el Congreso del Estado se acompaña esta ruta con responsabilidad presupuestal y reformas que fortalezcan el sistema educativo.

“Educar es prevenir, es abrir futuro y es sembrar paz. Por eso el Plan Michoacán apuesta por el conocimiento, la ciencia y la educación como herramientas de transformación”, concluyó.