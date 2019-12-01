Fabiola Alanís: Inversión en salud del Plan Michoacán fortalece un sistema público al servicio del pueblo

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.– La diputada local Fabiola Alanís afirmó que la inversión en salud, contemplada en el Plan Michoacán, representa un paso firme para mejorar los servicios médicos y garantizar el derecho a la salud de las y los michoacanos.

La legisladora señaló que, si bien aún falta mucho trabajo por hacer para alcanzar el sistema de salud que la población merece, hoy existe una política pública clara que prioriza el fortalecimiento del sistema público, gratuito y con enfoque social, a diferencia de modelos privatizados que excluyen a quienes menos tienen.

“El nuestro es un sistema de salud público que pone al centro el bienestar de la gente. No es perfecto y no negamos los retos, pero hoy hay inversión, planeación y voluntad política para mejorar la atención médica, el abasto de medicamentos y la infraestructura hospitalaria”, sostuvo.

Fabiola Alanís destacó que el Plan Michoacán contempla acciones estratégicas para fortalecer hospitales, centros de salud y servicios médicos en todo el estado, particularmente en regiones históricamente marginadas, lo que contribuye no solo al bienestar, sino también a la construcción de la paz y la justicia social.

Subrayó que la salud no puede entenderse como un privilegio, sino como un derecho, y que las políticas impulsadas desde el Gobierno de México y el Gobierno de Michoacán avanzan en ese sentido. “Cuando una familia tiene acceso a atención médica digna y gratuita, se reduce la desigualdad y se fortalece el tejido social”, afirmó.

La diputada refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por impulsar una visión humanista de la salud pública, con inversión sostenida y un enfoque preventivo que prioriza a las personas y no al negocio de la enfermedad.

“Respaldamos plenamente a nuestra presidenta, porque su compromiso es claro: un sistema de salud público, gratuito y al servicio del pueblo. Desde el Congreso del Estado seguiremos acompañando esta visión y trabajando para que la salud sea una realidad para todas y todos en Michoacán”, concluyó.