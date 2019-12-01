Fabiola Alanís fortalece la organización territorial en Michoacán con el respaldo del pueblo y en defensa de la Transformación

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.- La organización del pueblo sigue siendo la mayor fortaleza de la Cuarta Transformación, afirmó Fabiola Alanís al continuar sus recorridos por distintas regiones de Michoacán, donde ha intensificado el trabajo territorial para fortalecer los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía, difundir los resultados de los gobiernos de Morena y mantener un diálogo permanente con las y los ciudadanos.

Durante sus visitas a municipios, colonias y comunidades, Fabiola Alanís ha reiterado que la defensa de la soberanía nacional también se construye desde el territorio, con organización popular, unidad y cercanía con la gente, atendiendo el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la dirigencia nacional de Morena para consolidar un movimiento fuerte, informado y unido.

“Nuestro movimiento nació caminando las calles, escuchando a la gente y organizando al pueblo. Esa seguirá siendo nuestra forma de trabajar, porque la Transformación se fortalece cuando permanece cerca de quienes le dieron origen”, expresó.

La morenista destacó que, además de informar sobre las obras estratégicas y acciones como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los recorridos permiten escuchar directamente las inquietudes de las familias y fortalecer la participación ciudadana en la vida pública del estado.

Subrayó que Michoacán vive una etapa de importantes inversiones federales en infraestructura, educación, seguridad, vivienda y bienestar, impulsadas por el Gobierno de México, por lo que consideró indispensable que la ciudadanía conozca de primera mano los beneficios que ya se reflejan en las distintas regiones de la entidad.

Fabiola Alanís reiteró que continuará recorriendo el estado con la convicción de que la unidad, la organización territorial y el contacto permanente con el pueblo son la mejor manera de respaldar el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y consolidar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Michoacán: “Yo creo que ya rebasamos los 15 municipios visitados en dos semanas, hemos estado en Santa Clara del Cobre, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, entre otros y próximamente iremos a Quiroga, La Piedad, Puruándiro y Ciudad Hidalgo”.

Resumió que “nuestra responsabilidad es seguir organizando al pueblo, fortaleciendo la unidad del movimiento y defendiendo la soberanía nacional desde cada comunidad, colonia y municipio. Ahí está la verdadera fuerza de la Transformación”.

También Fabiola Alanís se sumó a la demanda de la presidenta Claudia Sheinbaum para que haya justicia y se castigue a los responsables por el asesinato del migrante mexicano en manos del ICE.