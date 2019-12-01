Fabiola Alanís encabeza preferencias de MORENA en Michoacán y amplía su margen de diferencia

Fabiola Alanís encabeza preferencias de MORENA en Michoacán y amplía su margen de diferencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 12:08:30
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Morelia, Michoacán, 19 de julio de 2026.- La diputada con licencia Fabiola Alanís se consolida como la aspirante con mayor respaldo al puesto de Coordinadora Estatal por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, agrandando la brecha respecto a sus contendientes mujeres, según los resultados de la más reciente medición publicada por pols.mx, correspondiente al mes de julio.

 

De acuerdo con los datos del estudio, Fabiola Alanís registra el 19.5% de las preferencias, manteniendo el liderazgo y aumentando su ventaja sobre la segunda posición correspondiente a Gladys Butanda con el 12.3%, Gabriela Molina con el 8.4% y Celeste Ascencio con tan sólo 2.4%.

 

Cabe recordar que la persona que asuma la Coordinación Estatal de MORENA se convertirá, en los hechos, en la candidata o candidato oficial a la gubernatura de Michoacán de cara al proceso electoral del año 2027.

 

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