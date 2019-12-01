Fabiola Alanís: En 2025 impulsamos reformas históricas en favor del pueblo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 09:57:02

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- Al hacer un balance del cierre del año, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, destacó la aprobación de reformas constitucionales de gran calado que fortalecen la democracia, amplían derechos y colocan el bienestar de la población en el centro de las decisiones públicas.

La legisladora señaló que durante este período se lograron consensos históricos que permitieron avanzar en reformas impulsadas desde el proyecto de transformación nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como por el legado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, consolidando derechos que hoy ya son parte del marco constitucional del país.

Entre los avances más relevantes, Fabiola Alanís subrayó la democratización del Poder Judicial de la Federación, el reconocimiento constitucional de los programas sociales como derechos del pueblo y la garantía de la igualdad sustantiva y salarial entre mujeres y hombres.

“Este cierre de año confirma que no fue un periodo de discursos, sino de resultados. Las reformas aprobadas tienen impacto real en la vida cotidiana de millones de personas y sientan bases firmes para el futuro inmediato del país”, expresó la también doctora en Ciencias Sociales.

Fabiola Alanís afirmó que la productividad legislativa alcanzada refleja una nueva forma de ejercer el poder público, con responsabilidad social y compromiso con quienes históricamente habían quedado al margen de las decisiones.

“Legislar con visión humanista implica asumir que cada ley debe responder a una necesidad concreta del pueblo. Hoy cerramos este año con avances claros y con la convicción de que el próximo deberá profundizar lo logrado, siempre del lado de la justicia social”, puntualizó.

Finalmente, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena reiteró que el bloque progresista mantendrá una agenda legislativa orientada a consolidar derechos, reducir desigualdades y traducir la honestidad en hechos concretos.