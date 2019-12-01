Fabiola Alanís: El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es la ruta más completa y humana para transformar el estado

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís reconoció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, como el proyecto más integral en la historia reciente del estado para recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones y atender las causas estructurales de la violencia.

Fabiola Alanís señaló que, como detalló la Presidenta, el plan se articula en 12 ejes estratégicos, que incluyen más de 100 acciones prioritarias y una inversión inicial superior a 57 mil millones de pesos, con el compromiso presidencial de dar seguimiento quincenal a su implementación y presentar avances mensuales sobre los resultados obtenidos en cada región.

“Michoacán inicia una nueva etapa de esperanza. Este plan no se queda en el discurso, tiene metas, recursos y un seguimiento constante. La presidenta Sheinbaum lo ha dejado claro: la transformación llegará hasta el último rincón del estado”, subrayó Fabiola Alanís.

Entre los principales componentes, la legisladora destacó el eje de seguridad y justicia, que contempla la consolidación de la Guardia Nacional, la Guardia Civil y el fortalecimiento de la fiscalía estatal mediante una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Asimismo, resaltó la coordinación entre el gobierno federal y el Congreso local para aprobar reformas que den viabilidad jurídica y presupuestal a los nuevos mecanismos de inteligencia e investigación.

Fabiola Alanís puntualizó que el Plan Michoacán también pone especial énfasis en la atención a las causas: planes de justicia para pueblos nahua y otomí, brindar justicia laboral a más de 150 mil jornaleras y jornaleros; combate a la extorsión; desarrollo económico regional, infraestructura hídrica y carretera, atención a las y los jóvenes a través de acciones en cultura y educación.

En este sentido, destacó la ampliación de la matrícula en los niveles medio y superior, la creación de la nueva beca Gertrudis Bocanegra y la generación de circuitos artísticos en todo el estado; 100 coros en movimiento con atención a 5 mil niñas y niños, apoyo a artistas comunitarios y fortalecer el programa de lectura.

Además, destacó las acciones en salud, vivienda y apoyo a las mujeres, con un enfoque de justicia social y territorial.

Atención especial mereció el tema que se refiere al campo con la ampliación del acopio de maíz a pequeñas y pequeños productos de 27 municipios con 216 mdp de inversión y compra de lentejas para el próximo año, y la mejora de la productividad en todo el sector con una inversión federal de 292 mdp y créditos por 1,509 mdp.

“La presidenta está apostando a una visión integral: la paz no es solo ausencia de violencia, sino presencia de oportunidades. Este plan atiende las raíces de los problemas y devuelve la confianza a la gente”, afirmó la diputada michoacana.

Finalmente, Fabiola Alanís confió en que el Congreso de Michoacán acompañará el plan federal con un agenda legislativa alineada al desarrollo y la paz, y subrayó que el despliegue territorial del gabinete federal en todo el estado garantizará que las acciones lleguen a cada comunidad, municipio y sector productivo.

“Michoacán será ejemplo de coordinación y resultados. Desde el Congreso, estoy segura que seremos aliados permanentes de la transformación, porque la paz se construye con justicia, desarrollo y cercanía con la gente”, concluyó.