Fabiola Alanís: El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es la oportunidad de sanar lo que la violencia fragmentó

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 11:04:45

Morelia, Michoacán, a 8 de noviembre de 2025.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa, en palabras de la diputada Fabiola Alanís, la primera respuesta verdaderamente integral que reconoce las heridas del estado, atiende sus causas y devuelve la esperanza a su gente.

Durante las últimas dos décadas, Michoacán vivió los estragos de políticas basadas en la fuerza y no en la razón, desde la llamada “Guerra contra el Narco” de Felipe Calderón hasta los experimentos fallidos con las autodefensas.

Frente a ese pasado de sangre y descomposición, el plan presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea una estrategia centrada en la justicia, la reconstrucción institucional y la dignificación de la vida comunitaria.

Fabiola Alanís sostuvo que el Congreso de Michoacán será un aliado fundamental en la implementación del plan, al trabajar para fortalecer la Fiscalía Estatal y promover la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, así como leyes que garanticen mayor transparencia y coordinación.

“La presidenta Sheinbaum ha tenido la sensibilidad de entender que la paz no se decreta, se construye desde abajo, escuchando al pueblo, transformando la justicia y garantizando derechos.”

La legisladora reafirmó que la ruta es clara: justicia, bienestar y presencia institucional en el territorio, con un Congreso comprometido con la transformación y la reconciliación de Michoacán.