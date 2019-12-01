Fabiola Alanís, el perfil que más ventaja le da a Morena frente a la oposición: Question Mark

Ciudad de México, a 8 de abril, 2026.- Los escenarios de careo para Michoacán incluidos en la encuesta de Question Mark correspondientes al mes de marzo, permiten evaluar la verdadera fortaleza electoral de los perfiles de Morena frente a la oposición, y los resultados son contundentes: Morena va a conservar la entidad y Fabiola Alanís es quien ofrece la mayor ventaja competitiva para consolidar el segundo piso de la 4T y reforzar el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Frente a perfiles opositores como el alcalde capitalino Alfonso Martínez, el priista Guillermo Valencia y la presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, Fabiola Alanís mantiene la preferencia hacia Morena, y amplía la distancia en comparación con otros aspirantes de su propio partido.



Este dato es clave, ya que trasciende la medición interna y se proyecta hacia un escenario real de elección.



El estudio de Question Mark, refleja que la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política tiene como ventajas la honestidad, cercanía con la gente y consistencia entre crecimiento y percepción positiva en careos, lo que sugiere que su posicionamiento no depende de un solo indicador, sino de una combinación de factores que refuerzan su viabilidad electoral.



En términos políticos, esto coloca a Fabiola Alanís como el perfil que mejor garantiza la continuidad del proyecto de Morena en Michoacán, al tiempo que reduce riesgos frente a una eventual competencia cerrada, en caso de que partido se incline por otro perfil con menor idoneidad.



A menos de cuatro meses de que la dirigencia morenista determine quiénes serán los defensores y defensoras de los comités estatales de la Cuarta Transformación en las 17 entidades que renovarán gubernatura, el estudio del Heraldo ofrece un panorama bastante claro ante la decisión que tomará la cúpula guinda.