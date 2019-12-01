Fabiola Alanís: El campo es la raíz de nuestra identidad y la base de la soberanía nacional

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís reconoció la madurez política y la voluntad de diálogo con la que el Gobierno de México logró los acuerdos para mejorar la condición de productores del maíz, asegurando precios justos, créditos y un sistema de regulación del mercado.

Fabiola Alanís destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación atienden las demandas sociales con diálogo, sin represión y sin intermediarios, como se mostró con el diálogo sostenido con productores durante las últimas semanas y que derivó en el aseguramiento de un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz vendida con un máximo de 200 toneladas por productor, la integración de ellas y ellos al programa Cosechando Soberanía, para la entrega de créditos a bajo costo y el seguros para sus cosechas; así como la creación del Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización de Maíz.

“Este gobierno escucha, dialoga y resuelve. No se esconde ni reprime; enfrenta los problemas con responsabilidad y con claridad sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, siempre hablando con la verdad”, afirmó Alanís.

La legisladora subrayó que el tema del maíz debe analizarse con una visión integral, ya que México aún dependen del comportamiento de los precios internacionales de granos que, regularmente, afectan la rentabilidad de la cosechas para productores locales; por eso destacó la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de aumentar el presupuesto destinado al campo y fortalecer los mecanismos de apoyo a pequeños y medianos productores.

Fabiola Alanís recordó que en Michoacán miles de familias dependen del cultivo de maíz y otros granos básicos, y reconoció su esfuerzo como pilar de la soberanía alimentaria nacional. “El trabajo de las y los productores michoacanos sostiene no solo la economía rural, sino la identidad profunda de nuestro pueblo. El campo no es un sector más: es nuestra raíz, nuestra historia y nuestro futuro”, señaló.

Fabiola Alanís expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como una mandataria con sensibilidad social y compromiso con la justicia rural, y reconoció el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para apoyar a productores en conjunto co la federación.

“Con la presidenta Sheinbaum, el campo tiene voz, respeto y soluciones reales. La democracia se construye con diálogo, y la paz se siembra con justicia en la tierra”, resaltó Fabiola Alanís.