Fabiola Alanís destaca a Los Reyes como motor agrícola de Michoacán y reconoce el papel de las mujeres del campo

Los Reyes, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.– La diputada Fabiola Alanís destacó la relevancia estratégica del municipio de Los Reyes como uno de los principales motores agrícolas del estado, al subrayar su liderazgo en la producción de berries y su impacto en la economía regional.



Fabiola Alanís señaló que Los Reyes se ha consolidado como el principal productor de zarzamora en Michoacán, con más de 3 mil hectáreas cultivadas cada año y una producción superior a las 88 mil toneladas, lo que representa un valor económico que supera los mil 650 millones de pesos anuales.



“Los Reyes no solo es referente estatal, es un ejemplo nacional del potencial productivo del campo michoacano. Aquí se demuestra que cuando se apoya al campo, se fortalece toda la economía”, afirmó.



Además, el municipio se posiciona como el cuarto productor de frambuesa, el quinto de arándano y el octavo de aguacate en el estado, lo que lo coloca entre los 10 municipios con mayor importancia agrícola en Michoacán, generando un valor total superior a los 3 mil 800 millones de pesos cada año.



La legisladora subrayó que detrás de estas cifras hay miles de familias que dependen directamente de la actividad agrícola, ya que más de 2 mil productores, junto con sus familias, y alrededor de 1,200 jornaleras y jornaleros, suman más de 5 mil personas trabajando el campo de manera permanente.



“Estas cifras no son solo números, son historias de esfuerzo, de trabajo diario y de comunidades enteras que viven del campo”, enfatizó.



Fabiola Alanís puso especial énfasis en el papel de las mujeres en el sector agrícola, destacando que una de cada cinco personas que trabajan el campo en Los Reyes son mujeres, lo que representa más de mil trabajadoras.



De ellas, alrededor de 800 participan directamente como productoras o en unidades familiares, mientras que 200 más se desempeñan como jornaleras.



“Las mujeres están sosteniendo el campo en Michoacán. Su trabajo ha sido históricamente invisibilizado, pero hoy es fundamental reconocerlo y generar condiciones más justas para ellas”, señaló.



Finalmente, la diputada reiteró su compromiso de seguir impulsando desde el Congreso acciones que fortalezcan al campo michoacano, mejoren las condiciones de producción y garanticen bienestar para las familias que dependen de esta actividad.



“El desarrollo de Michoacán pasa por el campo. Y Los Reyes es prueba de que, con trabajo y organización, se puede construir prosperidad desde nuestras comunidades”, concluyó.