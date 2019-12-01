Fabiola Alanís: Congreso de Michoacán consolida al 100% las reformas del Plan Morelos en 2025

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.- El Congreso de Michoacán consolidó al 100 por ciento, durante 2025, las reformas constitucionales y legales que integran el Plan Morelos, un paquete histórico de transformaciones que redefinen el modelo de desarrollo, justicia social y reconocimiento de derechos en la entidad, informó la diputada Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena.



La legisladora destacó que Michoacán se colocó a la vanguardia nacional al armonizar plenamente su marco constitucional con la Carta Magna y materializar un modelo progresista con enfoque humanista, cuyo eje central es poner al pueblo y a los derechos colectivos e individuales en el centro de la vida pública.



Entre las principales reformas del Plan Morelos consolidadas en 2025, Fabiola Alanís enumeró el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica y capacidad plena para ejercer su autonomía.



El presupuesto directo para pueblos y comunidades indígenas, garantizando el ejercicio autónomo de recursos públicos y fortaleciendo la libre determinación.

La armonización integral de la Constitución del Estado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alineando derechos, principios y garantías.

Otro logro fue la reforma al Poder Judicial del Estado, orientada a fortalecer el acceso a la justicia, la transparencia y la confianza ciudadana.



Así como la elevación de los programas sociales a rango constitucional, asegurando que los derechos al bienestar no dependan de coyunturas políticas ni de cambios de gobierno.



Y finalmente, la consolidación de un modelo constitucional humanista, que reconoce la diversidad, combate las desigualdades estructurales y prioriza a los sectores históricamente excluidos.



Fabiola Alanís subrayó que la consolidación total del Plan Morelos fue posible gracias a la mayoría legislativa del bloque progresista y a una conducción política basada en el diálogo, los acuerdos y el mandato popular expresado en las urnas.



“En 2025 no solo aprobamos reformas, consolidamos un nuevo pacto social para Michoacán. El Plan Morelos ya es una realidad constitucional: reconoce a los pueblos indígenas, garantiza derechos sociales y coloca la dignidad humana en el centro de las decisiones públicas. Este es el rostro legislativo de la transformación”, afirmó Fabiola Alanís.



La presidenta de la Junta de Coordinación Política señaló que estas reformas representan un antes y un después en la historia del Congreso del Estado y sientan bases firmes para un Michoacán más justo, incluyente y con derechos garantizados para todas y todos.