Fabiola Alanís: con Plan B de Claudia Sheinbaum, gobiernos austeros, eficientes y cercanos a la gente

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- En un momento histórico de transformación profunda de las instituciones públicas, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, expresó su respaldo total a la iniciativa de reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a erradicar privilegios y fortalecer la participación democrática del pueblo.



Fabiola Alanís subrayó que México y Michoacán viven una etapa en la que la ciudadanía exige cambios de fondo en la forma de ejercer el poder y en el uso de los recursos públicos.



“Hoy el pueblo es más consciente, más participativo y más exigente. La gente quiere que el dinero público se utilice para atender sus necesidades, no para sostener privilegios ni gastos excesivos en las instituciones”, afirmó.



La legisladora destacó que esta demanda social responde a una larga lucha histórica por la justicia y la igualdad, recordando los principios de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas del Río, quienes establecieron que el ejercicio del poder debe estar guiado por la austeridad y el compromiso con el bienestar del pueblo.



“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese principio sigue vigente y hoy se traduce en la necesidad de transformar nuestras instituciones para que estén verdaderamente al servicio de la gente”, señaló.



Como integrante fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional, Fabiola Alanís reafirmó su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, destacando que este proceso ha sido impulsado desde sus orígenes por la participación del pueblo organizado.



En ese sentido, reiteró que la iniciativa presidencial busca no solo eliminar privilegios, sino también abrir más espacios para la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.



“Las y los representantes populares nos debemos al pueblo. Y el pueblo tiene el derecho de decidir sobre sus gobiernos, sobre sus representantes y sobre el destino de los recursos públicos”, expresó.



La diputada enfatizó que el objetivo es que el presupuesto público se destine prioritariamente a programas y acciones que beneficien directamente a la población, reduciendo al mínimo indispensable el gasto en el funcionamiento de las instituciones.



“Se trata de consolidar un modelo de gobierno austero, eficiente y cercano a la gente, donde cada peso del presupuesto tenga un impacto real en la vida de las personas”, afirmó.



Finalmente, Fabiola Alanís reiteró su respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de transformación que encabeza.



“Seguimos y seguiremos del lado del pueblo y del lado de nuestra Presidenta, porque este es un proyecto colectivo que tiene un principio claro: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó.