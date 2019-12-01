Fabiola Alanís: Beca “Gertrudis Bocanegra” garantiza oportunidades y refuerza el derecho a la educación en Michoacán

Fabiola Alanís: Beca “Gertrudis Bocanegra” garantiza oportunidades y refuerza el derecho a la educación en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 09:19:35
Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.– La diputada Fabiola Alanís celebró el lanzamiento de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, programa estratégico del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar que este mecanismo de apoyo está diseñado para que miles de jóvenes del estado puedan continuar sus estudios superiores sin que la falta de recursos de transporte sea un obstáculo.

La diputada explicó que la beca contempla un monto de 1,900 pesos bimestrales para gastos de movilidad, con una cobertura estimada de más de 98,500 estudiantes universitarios en Michoacán y una inversión inicial cercana a 769 millones de pesos para su implementación.  

“La creación de la Beca Gertrudis Bocanegra no es solo un apoyo económico, es una decisión política para que miles de jóvenes no abandonen la universidad por falta de movilidad. Desde el Congreso seguiremos vigilando la transparencia para que estas becas lleguen realmente a quien las necesita”, señaló Fabiola Alanís.

La diputada informó que la convocatoria iniciará con asambleas informativas en las 121 instituciones públicas de nivel superior del estado a partir del 24 de noviembre. 

Fabiola Alanís explicó que los pagos se realizarán mediante tarjetas del Banco del Bienestar y estarán sujetos al avance académico del beneficiario.

Concluyó que este programa se suma a la agenda de la 4T para reconstruir el tejido social: “Con más jóvenes en las aulas, Michoacán gana seguridad, desarrollo y futuro”.

Noventa Grados
