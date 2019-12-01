Fabiola Alanís acompaña inauguración de la Feria del Geranio y fortalece diálogo con liderazgos de la región

Tingambato, Michoacán, a 28 de marzo de 2026.- En el marco de la inauguración de la tradicional Feria del Geranio, la diputada Fabiola Alanís participó en las actividades de apertura junto al diputado Toño Mendoza, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, así como autoridades municipales.



Durante su visita, la legisladora destacó la importancia de este tipo de celebraciones como espacios que preservan la identidad cultural, fortalecen la economía local y proyectan el potencial turístico de Michoacán.



“Esta feria representa la riqueza cultural de nuestra tierra, el trabajo de nuestras comunidades y el orgullo de nuestras tradiciones. Es un reflejo de lo mejor de Michoacán”, expresó.



La gira también sirvió como un espacio de encuentro con sectores sociales, liderazgos comunitarios y actores productivos de la región, con quienes sostuvo un diálogo cercano sobre los retos y oportunidades del estado.



En estos encuentros, coincidieron en la necesidad de fortalecer y profundizar la transformación de Michoacán, a través de un proyecto sólido que consolide el bienestar social y el desarrollo con justicia, en sintonía con la política impulsada a nivel nacional.



Asimismo, liderazgos locales reconocieron en Fabiola Alanís a una mujer congruente, honesta y comprometida con las causas sociales, destacando su trayectoria como una figura de izquierda que ha impulsado la defensa de los derechos de las mujeres y el acompañamiento a los trabajadores del campo.



Por su parte, la diputada reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Congreso y en territorio para construir un Michoacán con mayor igualdad, oportunidades y bienestar para todas y todos.