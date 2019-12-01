Extorsiones persisten en Michoacán pese a reportes: Carlos Bautista Tafolla

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 16:38:40

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- El diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, advirtió que las extorsiones a negocios continúan activas y que el sistema de denuncia implementado no está siendo efectivo para frenar a los criminales.

Indicó que, a pesar de que los comerciantes reportan los casos a la línea de extorsión , los cobros ilegales persisten sin que se detenga la actividad delictiva.

El legislador local por el distrito de Uruapan enfatizó la frustración de los afectados ante la falta de resultados inmediatos tras reportar los ilícitos

"Veo como tú reportas una línea de extorsión y pasa un mes y te siguen extorsionando, y me refiero a extorsiones presenciales, extorsiones por ejemplo con carniceros. ¿Cómo puede ser posible?", comentó en entrevista.

Agregó que, a diferencia de otros lugares donde la respuesta es inmediata, en Michoacán la denuncia puede tener consecuencias negativas, "Aquí hablas o una de dos, o te hablan para decirte por qué los estás acusando o simplemente no pasa nada."

El diputado recordó que, tras el homicidio del ex edil de Uruapan Carlos Manzo, se observó una breve mejoría en los índices delictivos, pero esta tregua fue pasajera.

Bautista Tafolla concluyó que la percepción de la población es que la violencia y las extorsiones han aumentado, sugiriendo que la ciudadanía es quien mejor puede evaluar la situación de seguridad en el estado.