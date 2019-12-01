Extinción de APAS busca poner orden y garantizar un mejor servicio de agua: Adolfo Torres

Extinción de APAS busca poner orden y garantizar un mejor servicio de agua: Adolfo Torres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 10:01:07
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Morelia, Michoacán, 23 octubre de 2026.- Tras la aprobación del Cabildo de Morelia para extinguir la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado de Santa María (APAS), determinación publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 9 de junio de 2025, se busca avanzar hacia una administración ordenada, transparente y técnicamente responsable del servicio, que garantice el abastecimiento de agua a la población.

Inicialmente, la Junta Local fue creada para atender a nueve colonias originarias de Santa María; sin embargo, continuó otorgando contratos sin contar con fuentes de abastecimiento suficientes para cumplir los compromisos adquiridos. Además, durante la revisión se identificaron inconsistencias en la documentación administrativa y patrimonial, bienes cuya acreditación legal está pendiente y vehículos sin documentación suficiente y fuera de servicio.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, señaló que la prioridad es garantizar un servicio responsable y evitar que los intereses de un grupo minoritario afecten a la ciudadanía y al personal encargado de mantener en funcionamiento la infraestructura hidráulica.

“El agua es un servicio esencial y no puede administrarse a partir de compromisos que no tienen sustento en la capacidad real de abastecimiento. No es responsable otorgar contratos sin garantizar de dónde se obtendrá el agua para cumplirlos. La extinción de la Junta busca avanzar hacia una operación ordenada, transparente y con responsabilidad técnica", finalizó.

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