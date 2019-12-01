Expresa Alfonso Martínez su solidaridad a productores del área rural de Morelia

Expresa Alfonso Martínez su solidaridad a productores del área rural de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 17:32:46
Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- El apoyo al campo de Morelia es un trabajo permanente del Gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, quien este viernes refrendó toda su solidaridad ante las condiciones económicas adversas que atraviesan las y los campesinos.

Durante la entrega de cabezas de ganado a productores de la tenencia de Santiago Undameo, el alcalde expresó su apoyo a las protestas que miles de trabajadores realizaron en el país, para exigir precios justos y más seguridad en las carreteras.

Alfonso Martínez mencionó que las demandas son legítimas porque responden a unas condiciones de mercado desfavorables para los campesinos, que tienen que vender sus productos a precios muy bajos -sobre todo el maíz- y poco competitivos.

Aunado a ello, el presidente municipal recordó que la federación canceló los programas de impulso al campo, dejándolos solos, cuando anteriormente existían apoyos como Procampo y entrega de maquinaria agrícola.

El alcalde Alfonso Martínez señaló que desde el Gobierno de Morelia se puso en marcha el programa de mejoramiento de caminos rurales, desazolve de ríos y drenes y de entrega de cabezas de ganado, que este día suman 57 con una inversión de 2.5 millones de pesos.

Con estas acciones, el Gobierno de Alfonso Martínez refrenda el compromiso con la zona rural de Morelia a través de acciones que impulsan el desarrollo de las tenencias y mejoran la calidad de vida de las y los morelianos.

