Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 10:59:47

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- María Fernanda Villaseñor Aguirre, quien mantuvo una relación sentimental con David Cortés Mendoza, compartió públicamente su perspectiva sobre aquella etapa, destacando el respeto y el trato digno que existieron entre ambos.

En su comunicado, señaló que la relación tuvo diferencias y momentos complicados, como sucede en muchas parejas, pero que la decisión de separarse fue tomada de manera conjunta hace varios años.

La declaración refleja la importancia de reconocer las experiencias compartidas y respetar las decisiones personales. María Fernanda también expresó que desea preservar su privacidad y continuar con su vida, dejando aquella historia como una etapa del pasado.