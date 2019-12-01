Exigen justicia por homicidio de maestras en Lázaro Cárdenas; acusan “carpetazo” y abandono institucional

Morelia, Michoacán, a 21 abril de 2026.- A casi un mes del doble homicidio de dos maestras en una escuela de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Cristian Madrigal, hermano de Tatiana una de las víctimas, recriminó el olvido en el que las autoridades federales, estatales y municipales han dejado el caso.

Durante una intervención vía zoom, en la rueda de prensa del PRI, Madrigal denunció que, tras el impacto inicial de la noticia, el interés institucional se ha desvanecido, sugiriendo que se pretende dar un "carpetazo" a la investigación sin que exista un acercamiento real con las familias de las víctimas.

Uno de los puntos centrales de su reclamo fue la aplicación de la ley debido a la edad del agresor, un joven de 15 años que dijo, actuó con plena premeditación.

"Todos hablan de una pena de tres años... que no puede ser juzgado como un adulto por ser un menor de 15 años, pero sí sabemos el delito que cometió... un delito del cual ya lo tenía muy bien planeado. Yo creo que las leyes deben de juzgar a la persona de acuerdo al delito o al impacto del delito que cometió", indicó.

El hermano de la docente también dirigió sus críticas hacia el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas y la directiva del plantel educativo Antón Makárenko. Acusó que, mientras la familia atraviesa una "tormenta", quienes deberían garantizar seguridad y justicia se mantienen en silencio.

"No he escuchado ni al propio presidente municipal de Lázaro Cárdenas qué medidas va a tomar, ni siquiera he visto que mencione algo o que diga algo al respecto... La escuela no se ha pronunciado; abrió sus puertas a la siguiente semana, retiraron veladoras, retiraron muchas cosas... ¿Ya quedó en el olvido o qué es lo que está pasando?", cuestionó Madrigal.

Cristian refirió sobre las pintas que recientemente aparecieron en las secundaria 131 y la Flores Magón.

"Esto no es un juego, ya es la realidad de los acontecimientos que pasaron en la preparatoria Makárenko. Fue un parteaguas para que este grupo, que lo llaman Incel, que son personas que odian a las mujeres... existe ese grupo en Lázaro Cárdenas y no se están tomando medidas".

Finalmente, hizo un llamado a los legisladores y a la ciudadanía para que el caso no se convierta en una cifra más de la impunidad en Michoacán. "Hoy como hermano, y creo que todos como ciudadanos, exigimos justicia. No quiero que sea un carpetazo más", concluyó.