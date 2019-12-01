Exigen atención a escuelas indígenas durante marcha por la Nación Pluricultural

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 10:36:29

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre 2026.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección XVIII Poder de Base, marcharán desde el monumento a Lázaro Cárdenas hacia Casa Michoacán, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

Los docentes señalaron que la movilización busca visibilizar las necesidades de la educación indígena y exigir atención a sus demandas. Ante el operativo desplegado por la Guardia Civil y la Policía Municipal de Morelia, informaron a los elementos de seguridad la ruta que seguiría el contingente.

Ignacio Méndez, técnico de educación indígena de la Sección XVIII Poder de Base, dijo que la protesta sería pacífica y convocaría a comunidades originarias.

Por su parte, el docente Braulio secretario de Organización del Sector 9 de Educación Indígena en Michoacán, explicó que la movilización forma parte de las actividades que realizan cada año por la fecha, antes conocida como Día de la Raza.

“Nosotros como educación indígena vemos este día principalmente para manifestarle al gobierno del estado y al gobierno nacional que también tenemos nuestros derechos, fundamentados en el artículo segundo de la Constitución”, expresó.

Entre las demandas del sector mencionó un trato digno y justo para las comunidades, sus estudiantes y las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria indígena. También pidió reconocimiento para las secundarias y los bachilleratos interculturales, así como respeto a las lenguas, tradiciones y cultura de los pueblos originarios.

El representante magisterial agregó que solicitan garantizar becas, uniformes y útiles escolares para el alumnado; materiales educativos pertinentes, y mejores condiciones salariales para las y los docentes.

indicafon que algunas comunidades enfrentan falta de electricidad, sanitarios e infraestructura escolar. Ante la ausencia de red eléctrica, planteó que se considere la instalación de paneles solares para que las escuelas puedan contar con energía.

Sobre el operativo de seguridad, agradeció el acercamiento de las autoridades y señaló que, según les informaron, habría resguardo para los contingentes durante el recorrido. Reiteró que participarían con respeto.