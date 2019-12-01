Exige sector empresarial claridad ante obras del tren México-Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 7 de julio de 2026.- Ante el inminente inicio de las obras del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, programadas del 13 de julio al 30 de agosto en la capital, el presidente de la Cámara de Comercio local, René Loya Poletti, pidió a las autoridades federales y estatales para que integren al sector empresarial en las mesas de trabajo y presenten el plan de movilidad vial.

Recordó que las obras intervendrán de manera directa el Boulevard Bernardo Quintana, una de las arterias más importantes de la ciudad y en donde se ubican entre 70 y 80 socios de la Cámara, entre los que destacan restaurantes, mueblerías, instituciones bancarias y tiendas de conveniencia, mismos que desconocen hasta el momento los operativos viales para mitigar el impacto en el tráfico.

“Estamos en comunicación con los socios de la zona. Y hago un llamado a que las autoridades nos inviten a las mesas de trabajo, porque al día de hoy no nos han hablado ni tomado en cuenta, es con gobierno federal (...) La obra no se puede parar, pero necesitamos saber exactamente las fechas, los horarios, para que nuestros socios se puedan prevenir con sus clientes y el manejo de la proveeduría”.

En otro tema, el líder comercial reveló una problemática paralela que aqueja de manera crítica a los comercios queretanos: las fallas recurrentes en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el empresario, alrededor de 80 afiliados han sufrido afectaciones directas a causa de los apagones. Los cortes de luz han provocado severos daños en equipamiento especializado, cuyas reparaciones han significado gastos imprevistos que oscilan entre los 2 mil y hasta los 100 mil pesos por establecimiento.

Pese a las graves pérdidas materiales, el dirigente de la Cámara de Comercio informó que ya han establecido un acercamiento con los delegados de la CFE en la entidad, señalando que la paraestatal ha mostrado apertura para entablar un diálogo y abordar la problemática a la brevedad.