Exige presidenta municipal de Cadereyta de Montes copia de la contrapropuesta que presentó el Sindicato de Trabajadores del Municipio

Querétaro, a 28 de marzo de 2025.- Después de un día de caminar por las comunidades que atraviesan no solo el municipio de Cadereyta sino algunos otros, la presidenta municipal Astrid Ortega Vázquez y un grupo de 200 personas, arribaron a la capital del estado para exigir a la titular de la Secretaría del Trabajo, Lilian San Martín Castillo, le entregue una copia de la contrapropuesta que presentó ayer el Sindicato de Trabajadores del Municipio por 20 millones de pesos.

Acompañada del diputado federal, Gilberto Herrera Ruiz, Ortega Vázquez dijo que para avanzar en los acuerdos y para poder tomar una decisión necesita conocer la información de la contrapropuesta que hizo el sindicado por lo que si no podía entregarla la titular de la dependencia podría hacerlos su particular o cualquier otro funcionario.

“Sólo queremos la información, si nos la entrega su secretaria particular o si la entrega cualquier otro funcionario está bien, tampoco es que vengamos a visitarla a ella, sólo queremos la información porque nos dijeron que nos reciben el lunes, pero en realidad no nos la quieren dar”.

Detalló que para poder avanzar y llegar a un acuerdo para que hoy mismo se levante la huelga tendrán que proporcionarles una copia de lo que presentó el sindicato.

“A nosotros no nos han entregado la contrapropuesta, no podemos trabajar y si quieren un acuerdo y si quieren levantar la huelga tendrán que darnos esa información hoy y nosotros nos comprometemos a que hoy en la noche recibirán una respuesta; imaginemos que la respuesta del municipio es que sí accedemos a todo lo que están solicitando, se podría levantar la huelga hoy mismo, pero entonces por qué no nos quieren entregar la información”.

Amenazó con permanecer ahí todo el día y toda la noche si no les dan el documento para que les permita saber qué quieren.

“No podemos solucionar algo que no sabemos qué piden, que nos digan de qué se trata para poder decirle si, sí o si, no, pero, nos han tenido seis semanas sin poder tomar esa responsabilidad y sin poder tomar la decisión”.

Señaló que ella no fue informada del ingreso de este documento pues casi toda la comunicación que ha surgido con el Gobierno estatal y las autoridades ha sido por las declaraciones que dan en redes sociales o medios de comunicación.

“Le solicité a la secretaria particular de la secretaria del Trabajo que pudiera llamarle y pedirle que nos entregue una copia simple de la solicitud que está haciendo el sindicato de esta contrapropuesta que con hoy tiene 15 días que la están analizando y según un documento que ellos entregaron la tienen desde el viernes pasado, es decir, hace siete días y no nos la han compartido a los otros que somos la autoridad que tiene que resolver el asunto, entonces se la entregan a ella (Liliana San Martín) y está bien son sus decisiones, pero ella como se metió a mediar este conflicto entonces tendría que entregarnos esa información hoy mismo”.