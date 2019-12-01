Exige PAN que Morena “saque las manos” de la huelga en la Universidad Michoacana

Exige PAN que Morena “saque las manos” de la huelga en la Universidad Michoacana
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 12:53:06
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Morelia, Michoacán, a 21 abril 2026.- El dirigente estatal de Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, exigió al partido Morena que cese cualquier tipo de injerencia política en la máxima casa de estudios, tras señalar que los conflictos internos del partido oficialista están tomando como “rehenes” a los estudiantes.

Tras el inicio de la huelga  por parte del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), el líder del albiazul lamentó que la suspensión de actividades afecte directamente a los jóvenes nicolaitas y no descartó que detrás del conflicto laboral, exista  manipulación política impulsada por las fracturas internas de Morena.

“La división que se vive al interior de Morena está afectando en estos momentos a la máxima casa de estudios. Que saquen las manos y que dejen que se resuelva al interior de la Universidad Michoacana; que no contaminen más ni afecten a las y los jóvenes que tienen ganas de salir adelante”, sentenció Quintana.

El dirigente estatal  describió la situación actual de la UMSNH como un escenario de confrontación de “Morena contra Morena”, derivado de las pugnas por candidaturas y el avance del proceso electoral. Según Quintana, estos intereses de grupo han comprometido la autonomía universitaria.

“Ahí se ve la autonomía secuestrada por los intereses de un partido político. Las cosas se van a poner peor mientras se siga dividiendo y llegue la hora de tener candidatos”, advirtió.

Respecto a las violaciones contractuales señaladas por el sindicato de empleados, Quintana Martínez hizo un llamado tanto a la Rectoría como al SUEUM para que prioricen el diálogo y alcancen un acuerdo inmediato que permita retomar las clases, evitando que la crisis política externa siga escalando dentro de la institución.

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