Exige Armando Tejeda aclarar contratos del INE ante señalamientos de posible conflicto de interés

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 11:44:52

Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede llegar al proceso electoral de 2027 bajo sospecha. Por ello, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda Cid, exigió esclarecer los señalamientos relacionados con contratos del organismo y garantizar absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Ante la información sobre contratos con proveedores por alrededor de 200 millones de pesos que se encuentran bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Tejeda Cid señaló que es indispensable aclarar cualquier posible irregularidad y transparentar los procedimientos de contratación, licitación y asignación de recursos.

“No basta con una renuncia para despejar las dudas. Si existen cuestionamientos sobre contratos otorgados a personas cercanas, deben investigarse y aclararse hasta sus últimas consecuencias. México necesita un árbitro electoral independiente, transparente y sin ninguna sombra de sospecha”.

El legislador panista advirtió que, ante el proceso electoral de 2027, cualquier señalamiento que pueda comprometer la credibilidad del INE debe atenderse de inmediato. En caso de acreditarse irregularidades o responsabilidades, agregó, deben aplicarse las sanciones correspondientes conforme a la ley.

“Quien va a vigilar la legalidad de las elecciones tiene que ser el primero en cumplir la ley. No podemos permitir que un proceso electoral tan importante llegue marcado por dudas sobre corrupción, conflictos de interés o manejo irregular de recursos públicos”.

Tejeda Cid sostuvo que la confianza ciudadana en las instituciones electorales es indispensable para garantizar elecciones legítimas y una competencia democrática con reglas claras.

Asimismo, cuestionó la contradicción del Gobierno Federal y Morena, que impulsaron reformas para debilitar o desaparecer órganos autónomos bajo el argumento de combatir la corrupción, mientras distintos perfiles respaldados por ese movimiento han enfrentado señalamientos sobre su actuación.

“Morena decía que debilitando a los órganos autónomos acabaría con la corrupción. Hoy queda claro que el problema no eran las instituciones, sino la falta de contrapesos, transparencia y rendición de cuentas. Por eso defendimos su autonomía y por eso seguiremos exigiendo instituciones fuertes e independientes”.

Finalmente, Armando Tejeda reiteró que rumbo a 2027 no puede haber espacio para la opacidad ni para intereses particulares dentro de las instituciones encargadas de garantizar las elecciones.

“México necesita llegar a 2027 con certeza, instituciones fuertes y un INE que genere confianza. Que se investigue, que se transparente y, si alguien violó la ley, que responda por sus actos”.