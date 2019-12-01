Exhorta diputado Eric Silva a que la Fiscalía esclarezca fraude de caja de ahorro en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- Un grupo de ciudadanos originarios de los municipios de Huimilpan, San Juan del Río y Pedro Escobedo acompañaron al diputado de Morena, Eric Silva Hernández en donde presentó una Iniciativa de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía del estado de Querétaro para que informe, esclarezca y dé seguimiento al proceso penal por fraude contra la sociedad mercantil ‘Integradora Independencia, Sociedad Cooperativa de Consumo de Bienes y Servicios, S De RL de CV”.

Silva Hernández mencionó que estas personas, principalmente adultas mayores, desde el año 2019 fueron defraudadas por esta caja de ahorro, que de un momento a otro se declaró en quiebra y sin dinero, y posteriormente cambió de nombre para seguir operando en otros municipios.

Señaló que, por esta situación, las y los afectados han presentado más de 168 denuncias penales contra la caja de ahorros, mismas que han sido acumuladas por la Fiscalía del estado de Querétaro en tres carpetas de investigación; además de que también han buscado soluciones a través del Poder Judicial.

“Tenemos más de 168 denunciantes y son denuncias penales en contra de esta caja de ahorros, tristemente ellos nos platican que la caja de ahorros siguió operando con normalidad; a pesar de las denuncias, esta caja de ahorros continuó como si no hubiera ningún delito que perseguir, al amparo de la impunidad de las autoridades pues esta caja continúa; única y exclusivamente hasta el mes de marzo del año 2025 es cuando comienzan ahora sí derivado de varias presiones, comienzan a asegurar esta sucursales; por eso decirles que el día de hoy presentamos este exhorto respetuoso, pero muy firme”.

“Es un exhorto de cierta manera necesario, porque todas las personas que se encuentran aquí el día de hoy y muchas otras que no pudieron venir, ya no creen en la justicia, están ya decepcionadas de cómo se lleva a cabo la justicia en el estado de Querétaro, derivado de que al día de hoy no tenemos una sola detención, o una sola carpeta que hayan judicializado”.

Refirió que, como representantes populares, acompañarán en el proceso legal a estas personas, ya que dijo, depositaron su confianza, y sobre todo, su patrimonio en esta institución de ahorro, por lo que ya deben darles una solución para recuperar su dinero; reiteró que con este exhorto esperan que de esta manera la autoridad agilice el proceso y poderles dar solución a todas estas decenas de familias que se quedaron al día de hoy sin un solo peso de sus ahorros. Agregó que la justicia debe de ser para todos, y más aún si son personas de la tercera edad.

En su momento, algunas de las personas defraudadas, hicieron uso de la voz para emitir sus testimonios al respecto; así como el legislador federal Gilberto Herrera Ruiz, quien les externó también su acompañamiento legal, “seguiremos con ustedes en todos los sentidos, no los vamos a dejar solos para que recuperen lo que es de ustedes, no lo que les corresponde, lo que es de ustedes por derecho”.