Exhorta Congreso de Michoacán a Poder Ejecutivo estatal a vigilar cumplimiento de la “Ley Silla”

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- A propuesta de la diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel, la 76 Legislatura exhortó al Poder Ejecutivo del Estado, para que despliegue acciones concretas de vigilancia, seguimiento y verificación del cumplimiento de la reforma laboral conocida como “Ley Silla”.

En este sentido, se solicitó que sea a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y por conducto de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, que realice dichas acciones en cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2024; así como, las Disposiciones sobre los factores de riesgo de trabajo para garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral de las personas trabajadoras en bipedestación.

Durante su intervención en la máxima tribuna del estado, la diputada Garibay Esquivel destacó que la reforma no se creó para simular cumplimiento ni para colocar una silla como adorno en los centros de trabajo. Se legisló para proteger la salud, la dignidad y el bienestar de las y las y los trabajadores.

“Se debe cumplir a cabalidad con lo que la ley establece, no de manera superficial o simbólica, sino de forma real, efectiva y verificable; por ello, es indispensable que el Ejecutivo despliegue acciones concretas al respecto, porque los derechos laborales no se exhiben: se garantizan”, subrayó la parlamentaria.

Cabe señalar, que entre las principales obligaciones derivadas de esta reforma, destacan la provisión de asientos o sillas con respaldo en los puestos de trabajo, o en áreas cercanas cuando la naturaleza de la actividad lo requiera, así como la adecuación de los Reglamentos Interiores de Trabajo para incorporar los factores de riesgo asociados.

Finalmente, se exhortó a la a la Secretaría de Desarrollo Económico que, en un plazo razonable, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento de la referida reforma laboral.