Exceso de adelanto electoral agota a la ciudadanía y exige frenos normativos: Guillermo Vega

Exceso de adelanto electoral agota a la ciudadanía y exige frenos normativos: Guillermo Vega
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:47:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre 2026.- La acelerada carrera mediática y las tempranas pugnas internas por la definición de candidaturas rumbo a los próximos comicios han encendido focos amarillos en el escenario político local, impulsando la propuesta de acotar los plazos legales para evitar el desgaste ciudadano e institucional, afirmó Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local.

Advirtió que la contienda política se ha adelantado desmedidamente tanto a nivel nacional como local. Por ello, planteó la necesidad de incorporar en la próxima reforma a la ley electoral del estado un marco normativo con calendarios más estrictos y sanciones efectivas contra el activismo fuera de tiempo.

"A la sociedad no le termina de encantar que estemos tan públicamente hablando de temas cuando falta tiempo. Se han acelerado mucho los tiempos y me parece que para la siguiente reforma a la ley electoral sí habrá que establecer calendarios más cortos y sancionar los destapes tan adelantados, así como romper con estas figuras que hablan de 'coordinadores de la defensa' pero que están en franca campaña".

La postura del líder de la bancada blanquiazul surge en un contexto de creciente tensión interna, luego de que Luis Bernardo Nava Guerrero, exalcalde de la capital y actual funcionario estatal, externara públicamente su inquietud por la presunta filtración de encuestas internas y el manejo de los sondeos previos, señalando el riesgo de que actores ajenos al proceso o las propias casas encuestadoras dispusieran de datos no verificados.

Al respecto, Vega Guerrero sostuvo que irrumpir en la escena pública con excesiva anticipación no representa una ventaja real para los aspirantes ni garantiza el triunfo en las urnas, dado que el exceso de exposición mediática suele generar rechazo y desgaste en la imagen ante el electorado.

No obstante, los señalamientos sobre los tiempos, el diputado matizó que el activismo dentro del PAN refleja un partido vivo en comparación con otras entidades del país donde la "calma chicha" derivó en descalabros electorales. 

Justificó el despliegue y las aspiraciones de perfiles como el propio Luis Bernardo Nava Guerrero, Felipe Fernando Macías Olvera, Agustín Dorantes Lámbarri y Josué "Chepe" Guerrero Trápala, calificándolos como cuadros con identidad y competitividad;  descartó cualquier posibilidad de rupturas o migración de cuadros hacia otras fuerzas políticas por inconformidades con los resultados de las encuestas, asegurando que existe compromiso de grupo y propuso adoptar modelos de integración política en los que aquellos perfiles con buenas calificaciones que no encabecen la candidatura principal tengan garantizada la viabilidad para sumarse en otras posiciones de representación, como alcaldías o diputaciones, preservando la unidad institucional.

Más información de la categoria
C4 SIIA de Policía Morelia lidera la transición hacia una ciudad inteligente: Pablo Alarcón Olmedo en Morelia Lab 2026
Servicio social: Solicitan localizar a familiares o amigos de Héctor Corona Sánchez, encontrado sin vida en Tarímbaro
Asaltan a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; le quitan 93 mil pesos
La GC frustra 4 secuestros virtuales; ponen a salvo a cinco personas
Más información de la categoria
Gobierno investiga presunta participación de grupos delincuenciales mexicanos en conflicto Ucrania-Rusia
Detención de ex secretario de Finanzas no mancha administración pública de Michoacán, afirma gobernador
Barragan quien más conoce Morelia: morelianos
De Michoacán a Edomex entre mansiones, lujo y extorsión; Caen exfuncionario del gobierno de Michoacán y toda su familia por red que suplantaba a Gobernadores, Ministros y hasta funcionarios de Presidencia con IA