Exceso de adelanto electoral agota a la ciudadanía y exige frenos normativos: Guillermo Vega

Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre 2026.- La acelerada carrera mediática y las tempranas pugnas internas por la definición de candidaturas rumbo a los próximos comicios han encendido focos amarillos en el escenario político local, impulsando la propuesta de acotar los plazos legales para evitar el desgaste ciudadano e institucional, afirmó Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local.

Advirtió que la contienda política se ha adelantado desmedidamente tanto a nivel nacional como local. Por ello, planteó la necesidad de incorporar en la próxima reforma a la ley electoral del estado un marco normativo con calendarios más estrictos y sanciones efectivas contra el activismo fuera de tiempo.

"A la sociedad no le termina de encantar que estemos tan públicamente hablando de temas cuando falta tiempo. Se han acelerado mucho los tiempos y me parece que para la siguiente reforma a la ley electoral sí habrá que establecer calendarios más cortos y sancionar los destapes tan adelantados, así como romper con estas figuras que hablan de 'coordinadores de la defensa' pero que están en franca campaña".

La postura del líder de la bancada blanquiazul surge en un contexto de creciente tensión interna, luego de que Luis Bernardo Nava Guerrero, exalcalde de la capital y actual funcionario estatal, externara públicamente su inquietud por la presunta filtración de encuestas internas y el manejo de los sondeos previos, señalando el riesgo de que actores ajenos al proceso o las propias casas encuestadoras dispusieran de datos no verificados.

Al respecto, Vega Guerrero sostuvo que irrumpir en la escena pública con excesiva anticipación no representa una ventaja real para los aspirantes ni garantiza el triunfo en las urnas, dado que el exceso de exposición mediática suele generar rechazo y desgaste en la imagen ante el electorado.

No obstante, los señalamientos sobre los tiempos, el diputado matizó que el activismo dentro del PAN refleja un partido vivo en comparación con otras entidades del país donde la "calma chicha" derivó en descalabros electorales.

Justificó el despliegue y las aspiraciones de perfiles como el propio Luis Bernardo Nava Guerrero, Felipe Fernando Macías Olvera, Agustín Dorantes Lámbarri y Josué "Chepe" Guerrero Trápala, calificándolos como cuadros con identidad y competitividad; descartó cualquier posibilidad de rupturas o migración de cuadros hacia otras fuerzas políticas por inconformidades con los resultados de las encuestas, asegurando que existe compromiso de grupo y propuso adoptar modelos de integración política en los que aquellos perfiles con buenas calificaciones que no encabecen la candidatura principal tengan garantizada la viabilidad para sumarse en otras posiciones de representación, como alcaldías o diputaciones, preservando la unidad institucional.