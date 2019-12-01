Estupefacientes enviados por paquetería, lo que más identifica la GN en los aeropuertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:43:19

Querétaro, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- El general de brigada Ricardo Melendrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, informó que la corporación mantiene presencia permanente en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, donde se han realizado diversos aseguramientos de sustancias ilícitas enviadas a través de servicios de paquetería.

De acuerdo con el reporte, los operativos se apoyan en binomios canófilos especializados en la detección de enervantes, lo que ha permitido identificar y asegurar marihuana, cocaína, vapeadores y otras sustancias prohibidas que eran transportadas con destino a diferentes puntos del país.

“Desafortunadamente, los servicios de paquetería como DHL y otros son utilizados para el traslado de enervantes, pero gracias a nuestros binomios hemos podido asegurar estas sustancias”, señaló Melendrez.

Subrayó que todo lo asegurado se pone a disposición de la Fiscalía General de la República para su investigación y seguimiento legal. Asimismo, reiteró que la Guardia Nacional trabaja de manera permanente en el aeropuerto para garantizar la seguridad y prevenir el tráfico de drogas.