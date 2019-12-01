Este viernes, Michoacán recibe a los Poderes Judiciales del país en la Asamblea Plenaria de la CONATRIB

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Todo está listo para que Michoacán reciba a las y los titulares de los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas, con motivo de la Cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre en Morelia.

Como parte de este encuentro nacional, la ceremonia de inauguración podrá seguirse en vivo el próximo viernes 13 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, a través del canal de YouTube @PoderJudicialMich y de la página oficial de Facebook del Poder Judicial de Michoacán, así como en todas las frecuencias y redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

La asamblea representa un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y colaboración entre las instituciones judiciales del país, para abordar los desafíos actuales de la impartición de justicia y compartir propuestas que contribuyan a fortalecer su funcionamiento.

Para el Poder Judicial de Michoacán, ser anfitrión de este encuentro representa una oportunidad para impulsar la coordinación institucional, compartir buenas prácticas y contribuir a la construcción de una justicia más cercana, accesible y eficiente para la ciudadanía.