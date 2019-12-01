Este viernes inician pruebas de transporte público hacia la plaza comercial Altozano

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- Con el propósito de evaluar la conectividad hacia la zona comercial de Altozano, el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte) iniciará pruebas en el ramal Camelinas este viernes 12 de diciembre, incorporando recorridos de las rutas Roja 3 y Negra 1.

Estas pruebas permitirán evaluar durante diciembre y enero la factibilidad, demanda y necesidades reales de un servicio de transporte público hacia esta zona, con el fin de determinar si es necesario establecer una ruta regular que mejore la movilidad de las y los usuarios.

La directora general del instituto, María Elena Huerta Moctezuma, explicó que el análisis debe contemplar dos momentos distintos: “Estas pruebas deben mantenerse durante dos meses porque esperamos variaciones por la propia estacionalidad. En diciembre habrá una alta demanda debido a las fiestas y compras, pero la demanda real se mide en enero, cuando las actividades se normalizan y podemos tener una lectura más precisa”.

Mencionó que, “estas rutas han sido seleccionadas bajo criterios técnicos al cumplir con mayor criterio de oportunidad por su ubicación y parque vehicular actual”, asimismo enfatizó que esto no implica nuevas concesiones en dichas rutas. “Con estas medidas se busca que los usuarios puedan acceder de manera más fácil al esparcimiento de la zona”, comentó la funcionaria estatal.

El Instituto del Transporte continuará monitoreando el comportamiento de los traslados, tiempos de recorrido y cantidad de usuarios para definir, con base en criterios técnicos, la viabilidad de la cobertura permanente del servicio en esta zona.